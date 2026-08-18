Lenovo IdeaPad Slim 3i Hadir di RI, Incar Segmen Pelajar dan Pemula

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo kembali menambah lineup produknya dengan meluncurkan IdeaPad Slim 3i 14IWC11 di Indonesia pada Selasa (18/8).

Produk tersebut menawarkan sejumlah keunggulan mulai dari desain hingga performa yang diusungnya.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengatakan laptop ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelajar, pekerja kantoran, dan pengguna yang baru pertama kali membeli laptop.



"Kami menyadari bahwa membeli laptop merupakan investasi penting, terutama bagi pelajar, pekerja kantoran, dan pengguna yang baru pertama kali membeli laptop. Perangkat yang dipilih harus mampu menghadirkan performa yang andal, mudah ditingkatkan sesuai kebutuhan, dan tetap relevan untuk penggunaan jangka panjang,"

Lenovo IdeaPad Slim 3i adalah laptop pertama di Indonesia yang menggunakan prosesor Intel Core Series 3.

Ini merupakan seri prosesor Intel Core terbaru telah dilengkapi Neural Processing Unit (NPU) untuk mendukung komputasi AI, yang sebelumnya hanya ditemukan di lini prosesor kelas atas.

Terobosan itu membawa standar baru dalam industri PC mainstream, yang memungkinkan pengguna menikmati efisiensi dan performa cerdas berbasis AI tanpa harus beralih ke segmen laptop yang lebih tinggi.

Dengan pemrosesan AI yang terisolasi di NPU, IdeaPad Slim 3i sanggup menjalankan berbagai tugas secara simultan dengan efisiensi daya tinggi.

Penghematan daya dari arsitektur prosesor itu makin optimal berkat dukungan baterai berkapasitas besar 50Whr, yang memungkinkan waktu pakai lebih panjang untuk menemani aktivitas harian pengguna.