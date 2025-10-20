Lenovo Legion Go 2 Hadir di Indonesia, Performa Lebih Gahar, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo resmi meluncurkan konsol terbaru, Legion Go 2 di Indonesia pada Senin (20/10).

Perangkat baru itu hadir dengan beragam peningkatan performa dan desain, termasuk prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme dan detachable Legion TrueStrike Controller yang lebih presisi.

Kehadiran Legion Go 2 menegaskan langkah strategis Lenovo dalam memperluas ekosistem gaming Legion dan memperkuat lini handheld gaming.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengatakan Legion Go 2 merupakan inovasi terbaru untuk menjawab kebutuhan gamers modern di Indonesia.

"Ini sejalan dengan komitmen Lenovo untuk terus menghadirkan teknologi cerdas yang memberdayakan pengguna dalam mengekspresikan gaya bermain terbaik mereka,” ujar Santi dalam siaran persnya, Senin.

Legion Go 2 ditenagai AMD Ryzen Z2 Extreme dengan arsitektur Zen 5, 8 core/16 thread.

Prosesor itu mendukung game AAA dengan frame mulus dan multitasking tanpa lag.

Dengan memori hingga 32GB LPDDR5X dan penyimpanan PCIe SSD hingga 2TB, pengguna dapat menyimpan banyak game dan aplikasi sekaligus.