Lenovo ThinkBook Vertiflex Concept, Laptop yang Bisa Diputar 90 Derajat

jpnn.com - Lenovo kembali melakukan inovasi baru dengan kehadiran produk ThinkBook Vertiflex Concept di ajang IFA 2025.

Perangkat itu sekilas tampak seperti laptop clamshell 14 inci pada umumnya.

Namun, layar pada laptop konsep itu bisa diputar 90 derajat ke mode portrait, sehingga memungkinkan pengguna mendapatkan rasio layar lebih tinggi.

Dilansir dari Engadget pada Jumat, fitur tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari coding, mengedit foto dan video, hingga sekadar menjelajah media sosial yang berbasis konten vertikal.

Lenovo juga menyematkan dukungan aplikasi Smart Connect, yang memungkinkan pengguna menghubungkan ponsel mereka untuk mirroring, memperluas tampilan ke layar laptop, atau memindahkan file lebih mudah hanya dengan seret dan lepaskan di layar (drag-and-drop).

Dari sisi desain, laptop itu tetap ramping karena bobotnya sekitar 1,3 kg dan ketebalan 0,7 inci.

Lenovo turut membekali konsep laptop itu dengan konektivitas lengkap, mulai dari dua port USB-C, satu USB-A, HDMI full-size, jack audio 3,5 mm, hingga slot microSD.

Selain Vertiflex, Lenovo juga memperkenalkan Smart Motion Concept, sebuah stand laptop pintar yang memanfaatkan sensor dari perangkat terhubung untuk melacak wajah pengguna.