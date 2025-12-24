Lenovo Yoga 7i 2-in-1, Tawarkan Desain Fleksibel dan Didukung AI, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo kembali menambah produk barunya dengan meluncurkan Yoga 7i 2-in-1 untuk pasar di Indonesia pada Rabu (24/12).

Laptop itu menawarkan desain fleksibel yang dapat menyesuaikan berbagai gaya kerja dan kebutuhan pengguna.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan melihat bagaimana gaya kerja dan belajar masyarakat saat ini semakin dinamis dan tidak lagi terpaku pada satu cara atau satu tempat.

"Lenovo Yoga 7i 2-in-1 kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI sehingga pengguna dapat tetap produktif, kreatif dan nyaman dalam berbagai situasi,” kata Santi.

Lenovo merancang Yoga 7i 2-in-1 sebagai perangkat yang tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga memperhatikan desain, material, dan pengalaman penggunaan secara menyeluruh.

Pendekatan ini menjadikan Laptop itu relevan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan satu perangkat untuk berbagai aktivitas.

Selain performa, desain menjadi salah satu aspek penting yang menunjang pengalaman penggunaan laptop.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 mengusung bodi aluminium premium yang dipadukan dengan lapisan vegan leather, menghadirkan tampilan yang elegan sekaligus nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas.