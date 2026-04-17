Lenovo Yoga Tab Resmi Meluncur, Bawa Snapdragon 8 Gen 3, Harga Mulai Rp 10 Jutaan
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lenovo Yoga Tab akhirnya resmi dirilis kepada publik di tanah air pada Kamis (16/4).
Tablet Artificial Intelligence (AI) dari lini Yoga itu dibekali spesifikasi yang tangguh dengan banderol mulai dari Rp10.999.000.
Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengungkapkan pihaknya mempertegas komitmennya dalam menghadirkan teknologi yang relevan lewat Lenovo Yoga Tab, tablet AI dari lini Yoga dengan Hybrid AI-native.
Produk itu dirancang untuk menjawab kebutuhan produktivitas generasi kreatif yang makin kompleks.
"Perangkat ini menghadirkan pendekatan baru dalam komputasi mobile. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi Smarter AI for All sekaligus memperluas peran AI dalam mobilitas pintar dan memperkuat ekosistem Lenovo Yoga di Indonesia,” ujar Santi.
Lenovo Yoga Tab memiliki desain desain ringan dan kecerdasan AI yang intuitif. Perangkat itu mendukung alur kerja yang fleksibel di tengah inspirasi yang bisa muncul kapan saja.
Didukung Lenovo Tab Pen Pro dan Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack yang tersedia bersama unit, pengguna dapat lebih mudah mengolah ide—dari sketsa hingga karya siap pakai—dengan dukungan sinkronisasi ekosistem yang mulus.
Perangkat itu tampil dengan desain all-metal unibody elegan yang memadukan estetika dengan performa powerful guna mendukung aktivitas sehari-hari.
- Tablet AI Lenovo Yoga Tab Siap Masuk Indonesia, Punya Bobot Ringan
- Lenovo Yoga 7i 2-in-1, Tawarkan Desain Fleksibel dan Didukung AI, Sebegini Harganya
- Canggih, Ini Deretan Laptop yang Sudah Didukung Lenovo AI Now, Apa Fungsinya?
- Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, Laptop Premium Berstandar Militer, Sebegini Harganya
- Laptop Lenovo Legion Pro 7i Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya
- Pertama di Indonesia, Lenovo Exclusive Store Terbaru Dilengkapi Coffee Shop