Lensa Indonesia Hadir di COP30 Brasil

jpnn.com, JAKARTA - The Climate Reality Project Indonesia menandai 16 tahun perjalanannya dengan meluncurkan Bilingual Photobook dan Visual Coaching Tools di Indonesia Pavilion pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, COP30 UNFCCC, di Belém, Brasil.

Acara tersebut mempertemukan para delegasi dari berbagai negara yang selama ini terlibat dalam upaya menyikapi perubahan iklim.

Photobook Through the Lens: Stories of Climate and Sustainability yang disusun bersama Yayasan Riset Visual mataWaktu dengan nakhoda Oscar Motuloh menampilkan 148 halaman kisah visual berwarna tentang kehidupan, lanskap, serta praktik keberlanjutan dari berbagai daerah di Indonesia.

Setiap foto menghadirkan suasana dan pengalaman yang memperlihatkan ketekunan masyarakat dalam merawat lingkungan hidup mereka.

Perangkat Dalam Lensa: Visual Coaching and Reflection Tools yang dikembangkan bersama Sinergia Group Indonesia di bawah pimpinan Coach Amelia Hirawan berisi 30 foto, 30 kata kunci, dan 30 pertanyaan reflektif.

Rangkaian ini membantu percakapan dalam kelompok maupun renungan personal melalui visual yang kuat dan pertanyaan yang mengajak peserta hadir sepenuhnya dalam proses refleksi.

Foto-foto yang tampil pada photobook maupun coaching tools bersumber dari kontribusi Climate Reality Leaders, para mitra, sahabat, dan relawan.

Dukungan mereka memperkaya setiap halaman dan memperlihatkan kekuatan kolaborasi dalam gerakan iklim.