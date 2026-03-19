Leo/Bagas Ungkap Kunci Moncer di Orleans Masters 2026, Tembus Perempat Final

jpnn.com - Laju pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana belum terbendung di Orleans Masters 2026 setelah berhasil menembus babak perempat final.

Berlaga di Palais des Sports, Kamis (19/3) ganda putra ranking 17 dunia itu menang dengan skor 21-17, 21-16 atas wakil Prancis Baptiste Labarthe/Quentin Ronget.

Penampilan pasangan asal PB Djarum tersebut terlihat lebih solid dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan menjadi modal penting bagi Leo/Bagas untuk merebut gelar juara di ajang BWF Super 300 tersebut.

“Kami tidak boleh lengah dan meremehkan walau pasangan Prancis di atas kertas masih di bawah kami.”

“Tetap kami harus fokus dan jaga komunikasi dengan Leo untuk bisa saling mengisi,” ujar Bagas.

Pencapaian Leo/Bagas menembus perempat final patut diapresiasi setelah hasil kurang maksimal dalam dua turnamen awal tur Eropa.

Pada All England 2026, pasangan berjuluk LeGas itu terhenti di babak pertama seusai kalah dari wakil Taiwan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, dengan skor 13-21, 19-21.