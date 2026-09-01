Leo/Daniel Libas Ganda Nomor 1 Dunia di 32 Besar China Masters 2026

jpnn.com - SHENZHEN - Ganda putra peringkat satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae tumbang di babak pertama atau 32 Besar China Masters 2026 Super 750.

Duo Korea itu tak mampu meredam ganasnya pasangan Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Pada laga di Shenzhen Arena, Shenzhen, Selasa (1/9) sore WIB itu, Leo/Daniel menang straight game 21-19, 21-19 dalam waktu 42 menit.

Leo/Daniel yang kini berada di urutan 58 dunia itu lagi on fire, tak memberi Kim/Seo waktu untuk mengembangkan permainan.

Di 16 Besar, Leo/Daniel akan menghadapi ganda Jepang Takumi Nomura/Yuichi Shimogami.

Sementara itu, tunggal putra Merah Putih Jonatan Christie memetik kemenangan pada debutnya sebagai nomor satu dunia.

Jojo -panggilan Jonatan, mengalahkan duta Malaysia Leong Jun Hao 21-17, 21-19.

Pada 16 Besar, Jojo akan meladeni pemain Hong Kong Jason Gunawan. (bwf/jpnn)