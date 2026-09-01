Leo/Daniel Libas Ganda Nomor 1 Dunia di 32 Besar China Masters 2026
jpnn.com - SHENZHEN - Ganda putra peringkat satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae tumbang di babak pertama atau 32 Besar China Masters 2026 Super 750.
Duo Korea itu tak mampu meredam ganasnya pasangan Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Pada laga di Shenzhen Arena, Shenzhen, Selasa (1/9) sore WIB itu, Leo/Daniel menang straight game 21-19, 21-19 dalam waktu 42 menit.
Leo/Daniel yang kini berada di urutan 58 dunia itu lagi on fire, tak memberi Kim/Seo waktu untuk mengembangkan permainan.
Di 16 Besar, Leo/Daniel akan menghadapi ganda Jepang Takumi Nomura/Yuichi Shimogami.
Sementara itu, tunggal putra Merah Putih Jonatan Christie memetik kemenangan pada debutnya sebagai nomor satu dunia.
Jojo -panggilan Jonatan, mengalahkan duta Malaysia Leong Jun Hao 21-17, 21-19.
Pada 16 Besar, Jojo akan meladeni pemain Hong Kong Jason Gunawan. (bwf/jpnn)
Kim Won Ho/Seo Seung Jae tumbang di babak pertama atau 32 Besar China Masters 2026 Super 750.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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