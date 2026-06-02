Leo/Daniel Memaksa Keadaan Demi Tampil Maksimal di Indonesia Open 2026
jpnn.com - Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadi salah satu andalan tuan rumah pada ajang Indonesia Open 2026.
Bermain di hadapan publik sendiri, ganda putra ranking 133 dunia itu bertekad tampil maksimal.
Pasangan asal klub PB Djarum itu sudah melupakan hasil buruk di Malaysia Masters 2026 seusai tersingkir pada babak awal.
Hasil tersebut cukup mengejutkan karena sepekan sebelumnya Leo/Daniel berhasil merebut gelar juara Thailand Open 2026.
Kini, peraih medali emas SEA Games 2021 itu telah mempersiapkan diri lebih matang untuk bisa melangkah jauh di Istora Senayan.
"Tentu kami ingin menjadi juara Indonesia Open 2026. Kami ingin fokus satu per satu terlebih dahulu," ujar Daniel.
Meski demikian, Daniel mengakui kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.
Pemain kelahiran 31 Juli 2001 itu masih merasakan trauma dan rasa sakit pada kakinya, yang sempat memengaruhi penampilannya saat berlaga di Malaysia Masters 2026.
