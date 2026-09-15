Leo/Daniel Mencoba Jawab Tantangan Kembali Dipercaya Main di Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bakal menjadi tumpuan tim beregu putra Indonesia pada Asian Games 2026.

Ganda putra berjuluk The Babies itu bertekad untuk menembus hasil minor empat tahun lalu saat berlaga di Hangzhou, China.

Saat itu dari nomor beregu tim beregu putra Indonesia terhenti di perempat final seusai kalah 1-3 dari Korea.

Dari nomor perorangan langkah Leo/Daniel meraih medali kandas di tangan pasangan India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty seusai kalah 22-24, 21-16, 12-21.

“Kegagalan di Asian Games Hangzhou, kami jadikan pelajaran dan pengalaman. Kami harus perbaiki kesalahan, jangan diulangi lagi. Di Nagoya nanti kami harus tampil lebih berani," ujar Leo.

Kontingen bulu tangkis Indonesia saat ini tengah berlatih di Chofu, Tokyo untuk melakukan program aklimatisasi menjelang Asian Games.

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Menurut Daniel saat ini para pebulu tangkis sangat enjoy menjalani program tersebut yang diharapkan bisa membawa para pemain ke Asian Games dengan lebih baik.

"Hari ini latihannya cukup baik, programnya masih melanjutkan latihan kami yang di Indonesia kemarin,” ujar Daniel.