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Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026

Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026
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Ganda putra Indonesia Daniel Marthin (depan) dan Leo Rolly Carnando. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - ODENSE - Ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menarik diri dari keikutsertaan di Denmark Open 2026 Super 750.

Pasangan asal klub PB Djarum itu mengundurkan diri seusai Daniel mengalami cedera di bagian siku.

Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho mengaku sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak asuhannya.

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Daniel dipastikan tidak bisa tampil dan pasangan berjuluk The Babies itu menarik diri dari turnamen yang Selasa ini memasuki hari pertama.

"Daniel Marthin melaporkan kepada saya bahwa sikunya sakit setelah latihan di Main Hall tadi malam,” ujar peraih medali perunggu Olimpiade Atlanta 1996 itu.

“Sudah coba ditangani oleh fisioterapis dengan tindakan fisio dan lain-lain, pagi ini dicoba bermain ternyata skala nyerinya masih tinggi," imbuh Antonius.

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Dia berharap kondisi Daniel yang mengalami cedera bisa pulih dalam satu pekan ini.

Pekan depan ganda putra ranking 26 dunia itu akan langsung menatap turnamen French Open 2026 di Arena Grand Paris pada Selasa (20/10) mendatang.

Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho ungkap alasan Leo/Daniel mengundurkan diri dari Denmark Open 2026.

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