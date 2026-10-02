Lepas ASCO Fatmawati Resmi Beroperasi, Hadirkan Layanan 3S dalam Satu Diler

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lepas bersama PT ASCO Performa Auto memperluas jaringan di Indonesia dengan membuka diler LEPAS Asco Fatmawati, Jakarta Selatan pada Jumat (10/2).

Kehadiran layanan jaringan itu untuk memperkuat akses konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi Lepas sekaligus memperkuat komitmen ASCO dalam menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin dekat dengan karakter personal urban.

Diler LEPAS Asco Fatmawati berlokasi di jalan RS Fatmawati Raya, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan itu berdiri di atas lahan 1.526 meter dengan menawarkan layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts).

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Selain itu, diler LEPAS ASCO merupakan yang pertama di Jakarta dan kedua secara nasional setelah LEPAS ASCO Jemursari di Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Direktur Asco Automotive Group Alvina Atmadja mengungkapkan LEPAS ASCO Fatmawati bukan sekadar menambah satu lokasi.

Diler ini mempunyai peran penting dalam pengalaman pelanggan.

"Selama lebih dari 35 tahun, ASCO dibangun bukan hanya melalui produk dan transaksi, tetapi melalui hubungan yang terus kami jaga dengan pelanggan,” kata Alvina di sela peresmian diler, Jumat.

Kehadiran LEPAS Asco Fatmawati menjadi bagian dari pengembangan jaringan LEPAS di Indonesia.