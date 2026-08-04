Lepas dari Jerat TPPO di Libya, 3 Wanita WNI Akhirnya Kembali ke Bumi Pertiwi
jpnn.com, JAKARTA - Tiga wanita warga negara Indonesia berinisial NAR, SS, dan NKR yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Libya akhirnya berhasil dipulangkan ke Tanah Air, Selasa (4/8).
Pemulangan ini berhasil dilakukan setelah melalui koordinasi intensif lintas negara dan lintas instansi.
“Hari ini kami menyampaikan proses pemulangan tiga warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dari Libya, yaitu inisial NAR, SS, dan NKR,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar di Jakarta, Selasa.
Onkoseno menyatakan ketiga korban wanita tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah melalui koordinasi lintas negara dan lintas instansi.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa ketiga korban tersebut,” kata dia.
Ia menegaskan kembalinya ketiga korban ke Tanah Air bukan sekadar mengakhiri perjalanan panjang dari luar negeri, tetapi juga menjadi awal dari proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang aman.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merampas hak-hak korban.
Oleh karenanya, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dari mulai pencegahan, perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap para pelakunya.
Tiga wanita warga negara Indonesia berinisial NAR, SS, dan NKR yang menjadi korban TPPO di Libya akhirnya berhasil dipulangkan ke Tanah Air, Selasa (4/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mercy: Tangkap Leny-Leny yang Lain, Bongkar Sindikat TPPO Sampai ke Akar!
- Ayah yang Tega Jual Anak Kandung di Jambi Jadi Tersangka TPPO
- Waka MPR Dorong Penguatan Sistem Nasional yang Mampu Cegah dan Lindungi Korban TPPO
- Komisi III DPR Desak Polri, KP2MI, dan Imigrasi Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar
- JarNas APO Gelar PerNas, Perkuat Kolaborasi untum Pencegahan TPPO
- Polda Metro Ungkap Jaringan TPPO ke Libya, 105 CPMI Jadi Korban