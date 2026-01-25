Lepas Dirikan Dealer ke-3 di Bekasi, Dilengkapi SPKLU Ultra Fast Charging

jpnn.com, BEKASI - Pabrikan mobil asal China, Lepas kembali memperluas pijakan bisnisnya di tanah air dengan meresmikan dealer Trimegah Bekasi, Jawa Barat.

Dealer ke-3 Lepas ini dihadirkan melalui kerja sama dengan PT Trimegah Arta Mandiri.

Kehadiran dealer itu menjadi bagian dari komitmen Lepas untuk menghadirkan mobilitas NEV premium yang lebih dekat dengan gaya hidup urban dinamis, modern, dan mengutamakan kenyamanan.

"Dealer Lepas Trimegah Bekasi merupakan bagian dari komitmennya untuk menghadirkan pengalaman mobilitas NEV premium yang semakin dekat dengan keseharian konsumen urban," ungkap Deputy Country Director LEPAS Indonesia, Ricky He dalam siaran persnya, Minggu (25/1).

Dia mengungkapkan alasan memilih Bekasi sebagai jaringan dealer selanjutnya karena area tersebut memiliki aktivitas tinggi dan gaya hidup yang terus berkembang.

"Shingga kami melihat showroom ini sebagai ruang untuk membangun koneksi yang lebih relevan antara teknologi, kenyamanan, dan kebutuhan mobilitas modern,” tuturnya.

Dibangun di atas lahan seluas 4.480 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 4.547 meter, Lepas Trimegah Bekasi dirancang sebagai sebuah ruang yang melampaui fungsi showroom.

Sama seperti delaer sebelumnya, dealer itu mengusung konsep 3S+ (Sales, Service, Spare Parts, serta authorized Body & Paint).