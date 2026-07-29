Lepas E4 EV Melantai di GIIAS 2026, Tawarkan Jangkauan 600 Km, Harga Spesial

jpnn.com, TANGERANG - Lepas E4 EV resmi dipasarkan dengan harga Rp339.000.000 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Namun, banderol tersebut merupakan harga spesial selama penyelenggaraan GIIAS 2026 berlangsung.

Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja mengungkapkan Lepas E4 EV merupakan mobil listrik pertama Lepas di tanah air.

Mobil itu memadukan desain elegan, teknologi cerdas, dan kenyamanan berkendara untuk menjadi bagian dari gaya hidup konsumen modern.

"Lepas E4 EV merupakan tonggak penting bagi perjalanan Lepas di Indonesia yang membuktikan komitmen LEPAS sebagai brand New Energy," ujar Temmy.

Dengan harga Rp 339 juta, Lepas E4 EV memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap pengalaman Premium Lifestyle Mobility yang selama ini menjadi karakter LEPAS.

Kehadirannya melengkapi portofolio elektrifikasi bersama Lepas L8, memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen dengan kebutuhan mobilitas yang berbeda, tanpa mengubah komitmen dalam menghadirkan desain elegan, teknologi intuitif, dan pengalaman berkendara yang menjadi ciri khas brand.

Lepas memberikan garansi selama 6 tahun atau 150.000 km, garansi baterai, motor, dan controller selama 8 tahun atau 160.000 km, serta layanan Road Assistance selama 3 tahun dengan cakupan hingga 50 km untuk E4 EV.