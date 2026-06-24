Lepas E4 EV Resmi Diperkenalkan Kepada Publik di Indonesia, Ada yang Unik
jpnn.com, TANGERANG - Lepas Indonesia kembali memperkenalkan lebih dekat mobil listrik baru, E4 EV kepada publik di kawasan Tangerang Selatan pada Rabu (24/6).
Mobil yang bermain di kelas SUV listrik itu akan menjadi salah satu produk premium Lepas untuk bersaing di pasar Indonesia.
Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja mengungkapkan pihaknya ingin memperkenalkan lebih dekat mobil listrik yang dikembangkan berbeda.
"Hari ini kami ingin memperkenalkan lebih dekat Lepas E4 EV, kendaraan listrik yang dikembangkan dengan perspektif berbeda," kata Temmy kepada awak media di Tangerang, Rabu.
Dia menambahkan Lepas E4 mengabungkan desain kenyamanan dan kualitas dalam sebuah pengalaman mobilitas yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan modern.
Perpaduan desain berkarakter, teknolog intuitif, kenyamanan menyeluruh, dan kebebasan mobilitas yang dibutuhkan masyarakat urban saat ini.
Temmy melihat konsumen saat ini tidak lagi mempertimbangkan spesifikasi atau teknologi saja.
Masyarakat, kata dia, mencari mobil yang memiliki karakter dan cara untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
"Mobil ini di bangun di atas LEX Intelligent New Energy Platform untuk pasar global. Melalui platform ini Lepas menghadirkan kombinasi keamanan, efisiensi dan pengalaman berkendara yang lebih baik," tuturnya.
Lepas Indonesia kembali memperkenalkan lebih dekat mobil listrik baru, E4 EV kepada publik di kawasan Tangerang Selatan pada Rabu (24/6).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- CATL Mengembangkan Desain Sel Baterai Tipis Cocok Buat Mobil Listrik Kencang
- Polisi Turun Tangan, Kasus Tabrak Lari BMW vs Ojol di Meruya Diselesaikan Secara Kekeluargaan
- Perluas Jaringan, GAC Aion Dirikan Dealer Baru di Jakarta Pusat
- Ganti Penggerak ke RWD, Geely EX5 Terbaru Siap Diajak Mendaki dan Menari
- Penggunaan Mobil Listrik Memelesat, Transaksi SPKLU PLN S2JB Melonjak Tajam
- Dorong Kendaraan Listrik di Sumsel, Indomobil Expo Palembang 2026 Resmi Dibuka