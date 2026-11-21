jpnn.com, TANGERANG - Lepas resmi mengumumkan harga E6 EV dengan banderol Rp419,9 di Gaikindo Auto Week 2026, Jumat (20/11).

SUV itu akan menjadi pilihan baru bagi konsumen di Indonesia yang mencari mobil listrik dengan desain yang elegan.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan E6 EV menjadi bagian dari langkah untuk memperkenalkan pilihan mobilitas listrik yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kami melihat personal urban kini memiliki pertimbangan yang semakin beragam dalam memilih kendaraan, mulai dari desain, kenyamanan, teknologi, hingga kemudahan penggunaan sehari-hari. Melalui LEPAS E6 EV, kami ingin menghadirkan perpaduan aspek tersebut dalam satu SUV listrik yang memiliki karakter tersendiri,” kata Temmy.

Lepas E6 EV mengusung bahasa desain Leopard Aesthetics yang terinspirasi dari karakter leopard, dengan tampilan elegan dan garis tegas.

Bagian depan dilengkapi Predator Gaze Headlights dengan Focus LED Headlight dan LED Split Dual-Lens yang memiliki jangkauan pencahayaan hingga 184 meter.

Karakter eksterior semakin diperkuat oleh velg alloy 19 inci yang memberikan identitas visual kuat dari kendaraan.

Interior mobil itu mengusung konsep Nature-Tech Cabin melalui Waterfall-style Screen, Pebble-inspired Speaker, two tone color dan panoramic sunroof seluas 1,12 meter persegi.