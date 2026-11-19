jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Mobil listrik baru Lepas E6 dipastikan bakal dijual kepada publik di Indonesia.

Lepas Indonesia menjadwalkan peluncuran SUV listrik asal Tiongkok itu di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (20/11).

Menjelang debut publiknya, Lepas memberikan kesempatan kepada awak media untuk mengenal lebih dekat SUV lima penumpang itu di Jakarta Selatan pada Rabu (18/11).

Secata tampilan, Lepas E6 memadukan gaya SUV modern yang aerodinamis dan sporty. Mobil itu masih mengusung konsep 'Leopard Aesthetic' yang terinpirasi dari macan tutul.

Bagian depan dilengkapi lampu utama LED projector dengan DRL LED meruncing serta aksen bertuliskan Eperformance.

SUV ini menggunakan pelek berukuran 19 inci dan didukung panoramic sunroof yang membentang hampir di seluruh atap.

Bagian belakang memiliki spoiler dilengkapi high stop lamp aerodinamis. Terdapat lampu DRL yang dirancang memanjang.

Dimensi mobil listrik itu memiliki panjang 4.570 mm, lebar 1.852 mm, tinggi 1.694 mm dengan ground clearence 184 mm serta kemampuan melewati genangan air (wading depth) hingga 500 mm.