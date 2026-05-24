Lepas Endlessly, Son Lux Menuju Album ke-9

Son Lux, trio beranggotakan Ryan Lott, Rafiq Bhatia, dan Ian Chang. Foto: Dok. Son Lux/Anna Powell Denton

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Trio visioner asal Amerika Serikat, Son Lux melepas single terbaru yang berjudul Endlessly.

Peluncuran lagu tersebut disertai dengan pengumuman album ke-9 dari Son Lux, Out Into yang akan dirilis pada 18 September 2026 lewat This Is Meru/City Slang.

Grup beranggotakan Ryan Lott, Rafiq Bhatia, dan Ian Chang itu menyebut Endlessly sebagai single utama yang unik secara sonik serta menjadi cuplikan dari album yang paling berwarna secara ritmis dan paling mendesak secara lirik.

Selama dua dekade, Son Lux telah dikenal lewat nuansa musik yang sinematik. Namun, album Out Into menjadi momentum membawa sesuatu yang berbeda.

Album baru tersebut menghormati percikan-percikan kreativitas awal yaitu dengan memperlakukan voice note pertama sebuah lagu sebagai versi yang paling sakral.

Hasilnya adalah sederet lagu lagu yang dinamis, detail, dan penuh makna yang lahir dari momen-momen improvisasi kolektif yang memukau.

Didukung oleh grup marching band ternama dunia The Bluecoats, Endlessly ditulis untuk momen-momen saat merayakan diri sendiri.

Bagian chorus lagu itu menjadi pengingat bahwa seseorang dapat menjadi siapapun yang diinginkan.

