Lepas Impose, Bad Omens Umumkan Jadwal Tur
jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band metalcore asal Amerika Serikat, Bad Omens melepas lagu terbaru yang bertajuk Impose.
Adapun Impose merupakan sebuah single yang membuktikan bahwa Bad Omens terus mendorong batas-batas musik rock modern.
Dikenal karena memadukan tekstur industrial, sentuhan elektronik, dan emosi yang mengalir tanpa henti, grup yang aktif sejak 2015 itu membawa intensitas khas ke arah baru yang berani.
Lagu Impose dibuka dengan melodi piano lembut dan sentuhan elektronik yang bernuansa industrial, diiringi oleh perkusi yang memikat dan mendorong.
Instrumentasi bertumpuk menciptakan lanskap suara yang menggetarkan, sehingga vokal Noah Sebastian yang tajam dan emosional dapat menembus dengan kuat.
Bad Omens menyertakan Impose dengan video yang terinspirasi film-film indie, menangkap intensitas emosional dari lagu.
Disutradarai oleh Sebastian dan Nico, visual tersebut menggambarkan malam romantis yang membingungkan setelah pertemuan kebetulan di suatu klub malam.
Alih-alih kisah cinta, video Impose menangkap seorang perempuan yang terjebak dalam siklus hidup yang cepat, dengan pria tersebut hanya menjadi penonton dari kehancurannya.
