Lepas Jabatan Wakil Ketua DPRD Palu, Mohammad Anugerah Pratama Hengkang dari NasDem

jpnn.com, PALU - Mohammad Anugerah Pratama, putra dari politikus Ahmad Ali resmi mengundurkan diri dari Partai NasDem sekaligus melepas jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2024–2029 demi fokus pada masa depan karier politiknya.

Pria yang akrab disapa Nugie itu di Palu, Selasa, mengatakan dokumen pengunduran dirinya telah ditandatangani dan diserahkan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Palu sejak 5 Agustus 2026.

"Pada tanggal 5 Agustus 2026, saya sudah menandatangani semua dokumennya dan sudah langsung kasih ke ketua DPD Partai NasDem, dan langsung diverifikasi dengan KPU. Jadi saya secara resmi bukan NasDem lagi," katanya.

Nugie merupakan putra pasangan Ahmad Ali dan Nilam Sari Lawira. Ahmad Ali saat ini menjabat Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sedangkan Nilam Sari merupakan Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah.

Nugie terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2024–2029 dan menjabat Wakil Ketua II DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem.

Menurut dia, keputusan meninggalkan NasDem telah dipertimbangkan dalam waktu cukup panjang dengan mempertimbangkan perjalanan karier politiknya ke depan.

"Saya lebih fokus ke karier saya ke depan. Untuk perasaan, belakangan," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu alasan yang mendasari keputusan tersebut berkaitan dengan perjalanan politik ayahnya, Ahmad Ali, yang menurut dia telah berkontribusi terhadap Partai NasDem selama 11 tahun.