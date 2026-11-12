Lepas Kabar Gembira, MALIQ & D’Essentials Ungkap Kunci Eksistensi

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik MALIQ & D'Essentials baru saja merilis album ke-10 yang bertajuk Kabar Gembira.

Meski sudah berkarya selama 24 tahun, tetapi lagu-laguMALIQ & D'Essentials masih memiliki tempat di hati para penikmat musik.

Vokalis Angga Puradaredja dan drummer, Widi Puradiredja, lantas buka-bukaan soal rahasia MALIQ & D'Essentials bisa panjang umur dan terus eksis.

Menurut Angga, alasan utama MALIQ & D'Essentials terus berkarya karena hidup dari dan untuk musik.

"Semua inspirasi bakal balik lagi ke musik, ke cinta kita sendiri. Intinya muaranya ada di musik MALIQ," kata Angga Puradaredja di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (11/11).

Meskipun masing-masing personel memiliki kesibukan dan dinamika kehidupan pribadi, MALIQ & D'Essentials selalu membawa energi yang segar setiap kali berdiskusi di meja kreatif.

"Jadi intinya muaranya ada di musik MALIQ. Cuma kami sebagai personal tentunya punya kehidupan sendiri-sendiri yang kami secara langsung dan maupun enggak langsung komitmennya balik ke musik MALIQ itu," beber Angga.

"Jadi pada saat kami berembuk lagi, bertemu untuk berbuat sesuatu, kami sudah punya apa? Amunisi-amunisi baru, cerita-cerita baru, hal-hal baru, energi-energi baru yang membentuk musik MALIQ di saat itu," sambungnya.