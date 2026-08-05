Lepas Klaim Lebih dari 500 Pengunjung Test Drive di GIIAS 2026

jpnn.com, TANGERANG - LEPAS mencatat tingginya antusiasmen pengunjung untuk merasakan langsung jajaran modelnya yang dipamerkan di Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026

Dari data Lepas, hingga akhir pekan pertama ajang GIIAS 2026, lebih dari 550 pengunjung telah merasakan test drive Lepas E4 EV dan L8 PHEV.

Dengan angka tersebut, mereka menilai minat test drive menunjukan perubahan prilaku konsumen terjadap kendaraan elektrifikasi.

Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja mengungkapkan calon konsumen saat ini tidak hanya melihat dari desain dan spesifikasi, tetapi juga ingin mencoba langsung pengalaman berkendara yang ditawarkan di mobil tersebut.

Menurut Temmy, pengalaman berkendara menjadi faktor penting untuk memperkenalkan karakter kendaraan kepada konsumen.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya melihat LEPAS dari tampilannya, tetapi juga merasakan langsung kenyamanan, teknologi, dan kualitas berkendaranya," ujar Temmy.

Dia menambahkan antusiasme yang tinggi menjadi indikator bahwa mobil yang diperkenalkannya itu mulai mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.

Melalui sesi test drive tersebut, pengunjung dapat merasakan bagaimana LEX Intelligent New Energy Platform menghadirkan pengalaman berkendara melalui konsep Four More: More Stable, More Spacious, More Quiet, dan More Efficient, yang memberikan sensasi berkendara lebih stabil, lebih lapang, lebih senyap, dan lebih efisien.