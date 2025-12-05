Lepas Kontingen SEA Games 2025, Prabowo: Berikan yang Terbaik Demi Kehormatan Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan kontingen Indonesia yang akan bertanding pada SEA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember mendatang.
Acara pelepasan kontingen itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/12).
Prosesi pelepasan diawali dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir kepada Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia Bayu Priawan.
Prabowo menegaskan bahwa para atlet telah melalui proses latihan dan seleksi yang ketat.
Prabowo yakin bahwa keikutsertaan tersebut merupakan kehormatan besar bagi para atlet untuk mewakili Indonesia di kompetisi olahraga Internasional.
“Saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang kau bisa perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia,” ucap Prabowo.
“Kau adalah wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia,” lanjutnya.
Prabowo yakin bahwa keikutsertaan tersebut merupakan kehormatan besar bagi para atlet untuk mewakili Indonesia di kompetisi olahraga Internasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ambisi Besar Timnas Teqball Indonesia di SEA Games 2025
- Derrick Michael Tampil di SEA Games 2025, Kekuatan Timnas Basket Indonesia Bertambah
- Timnas Putri Kalah Telak dari Thailand, Akira Bicara Jujur soal Nasib Garuda Pertiwi
- Pembersihan Lumpur Bencana di Pulau Sumatra Ditarget Selesai Sebelum Nataru
- Google Rilis Daftar Kata Kunci Terbanyak 2025, Ada Purbaya tetapi Tidak Nama Prabowo
- Berangkat Mepet, Tim Bulu Tangkis Indonesia Percaya Diri Tantang SEA Games 2025