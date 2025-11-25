Lepas L8 Akhirnya Mulai Dikirim ke Garasi Rumah Konsumen

jpnn.com, KOTA TANGERANG - LEPAS Indonesia melakukan penyerahan unit Lepas L8 kepada konsumen melalui Customer Handover Ceremony di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Minggu (2/8).

Ajang ini menjadi penanda perjalanan kepemilikan Lepas L8 bagi konsumen di Indonesia sekaligus dimulainya perjalanan LEPAS bersama para pelanggan pertamanya di tahan air.

Sebanyak tujuh konsumen yang hadir untuk membawa SUV berteknologi PHEV ke garasi rumahnya.



"Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kami karena untuk pertama kalinya LEPAS L8 resmi menjadi bagian dari kehidupan para pelanggan kami," ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia di sela penyerahan Unit di GIIAS 2026.

Dia percaya bahwa sebuah kendaraan bukan lagi sekadar alat mobilitas, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup dan cerminan karakter pemiliknya.

"Kami tidak hanya menghadirkan teknologi dan desain, tetapi juga pengalaman kepemilikan yang akan terus kami bangun bersama setiap pelanggan," tuturnya.

LEPAS L8 dikembangkan sebagai Plug-in Hybrid SUV yang menggabungkan filosofi desain Leopard Aesthetics, teknologi elektrifikasi, dan kenyamanan dalam satu pengalaman berkendara.

SUV hybrid asal Tiongkok itu dibangun menggunakan LEX Intelligent New Energy Platform yang menghadirkan konsep Four More—More Stable, More Spacious, More Quiet, dan More Efficient.

Pendekatan ini memastikan teknologi tidak hanya meningkatkan performa kendaraan, tetapi juga menciptakan pengalaman berkendara yang lebih halus, lebih nyaman, dan lebih intuitif dalam berbagai kondisi perjalanan.