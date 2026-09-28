LEPAS L8 PHEV Bersiap Menaklukkan Pasar Eropa

jpnn.com - LEPAS mulai memperluas langkahnya di pasar otomotif Eropa.

Setelah memperkenalkan diri dalam Milan Design Week, merek tersebut kini menyiapkan LEPAS L8 PHEV untuk dipasarkan di Inggris, Italia, Spanyol, dan sejumlah negara Eropa lainnya.

Kehadiran LEPAS di kawasan tersebut dilakukan secara bertahap. Selain memperkenalkan merek, LEPAS juga menyiapkan pembukaan pre-order serta jaringan layanan melalui kerja sama dengan mitra lokal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya LEPAS membawa konsep Elegant Mobility ke pasar global dengan menggabungkan desain, teknologi, kenyamanan, dan performa.

"Ekspansi ke Eropa menjadi bagian penting dari perjalanan global LEPAS. Kami ingin menghadirkan pengalaman mobilitas yang mampu menyatukan desain, teknologi, kenyamanan, dan performa secara harmonis," ucap Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia.

LEPAS L8 PHEV Disiapkan Hadapi Pasar Eropa

LEPAS L8 PHEV akan menjadi model kendaraan energi baru pertama LEPAS yang dipersiapkan untuk pasar Eropa.

SUV tersebut dikembangkan dengan mengacu pada standar keselamatan Euro NCAP 2026. Tim profesional di Eropa juga dilibatkan untuk melakukan penyetelan chassis agar kendaraan mampu menyesuaikan diri dengan karakter jalan di kawasan tersebut.

Persiapan itu penting karena konsumen Eropa memiliki kebutuhan mobilitas yang beragam. LEPAS L8 PHEV dirancang untuk mendukung penggunaan di perkotaan hingga perjalanan jarak jauh.