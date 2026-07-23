menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » LEPAS L8 PHEV Resmi Diperkenalkan, Filosofi Leopard Jadi Kunci SUV Premium Ini

LEPAS L8 PHEV Resmi Diperkenalkan, Filosofi Leopard Jadi Kunci SUV Premium Ini

LEPAS L8 PHEV Resmi Diperkenalkan, Filosofi Leopard Jadi Kunci SUV Premium Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
LEPAS L8 PHEV. Foto: Lepas Indonesia.

jpnn.com - LEPAS Indonesia memperkenalkan pendekatan berbeda dalam mengembangkan kendaraan elektrifikasi.

Alih-alih hanya menonjolkan spesifikasi teknis, pabrikan tersebut mengeklaim setiap produk dibangun berdasarkan filosofi tertentu yang kini diterapkan pada LEPAS L8 PHEV.

SUV plug-in hybrid premium tersebut mengambil inspirasi dari karakter seekor leopard yang identik dengan ketenangan, ketepatan, tenaga, dan kemampuan beradaptasi di berbagai situasi.

Baca Juga:

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan filosofi itu menjadi dasar dalam proses pengembangan kendaraan, bukan sekadar elemen desain.

"Leopard bagi LEPAS bukan hanya menjadi inspirasi desain, tetapi menjadi filosofi dalam setiap proses pengembangan kendaraan. Melalui LEPAS L8 kami menghadirkan pengalaman berkendara yang menggabungkan Silent Confidence, Precision Control, Explosive Power, dan Freedom."

"Tujuannya agar setiap perjalanan terasa lebih nyaman, responsif, sekaligus memberikan kebebasan menjelajah lebih jauh. Itulah makna Drive Your Elegance," jelasnya.

Baca Juga:

Empat Karakter Jadi Fondasi LEPAS L8

LEPAS membagi konsep tersebut ke dalam empat pilar utama.

Silent Confidence difokuskan pada kenyamanan kabin melalui platform elektrifikasi terbaru, teknologi peredam kebisingan aktif, ruang kabin yang lega, hingga sistem pemantau kualitas udara.

LEPAS Indonesia memperkenalkan pendekatan berbeda dalam mengembangkan kendaraan elektrifikasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI