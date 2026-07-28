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LEPAS L8 Resmi Dijual, Garansi Mesinnya Sampai 10 Tahun

LEPAS L8 Resmi Dijual, Garansi Mesinnya Sampai 10 Tahun
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LEPAS Indonesia resmi memulai penjualan LEPAS L8 di pasar otomotif nasional. Foto: Lepas Indonesia.

jpnn.com - LEPAS Indonesia resmi memulai penjualan LEPAS L8 di pasar otomotif nasional.

Premium Spacious SUV berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) itu dibanderol Rp 589 juta on the road (OTR) Jakarta.

Pengumuman harga dilakukan dalam seremoni yang turut dihadiri Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing.

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Momen tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya penjualan resmi LEPAS L8 di Indonesia setelah sebelumnya diperkenalkan kepada publik.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan LEPAS L8 dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara premium melalui perpaduan desain elegan dan teknologi hybrid.

"Kami tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga pengalaman berkendara yang lebih nyaman, lebih intuitif, dan lebih menyenangkan."

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"LEPAS L8 menjadi wujud komitmen kami menghadirkan Premium Lifestyle Mobility melalui semangat Drive Your Elegance," ujarnya.

LEPAS L8 dibangun di atas LEX Intelligent New Energy Platform yang diklaim menawarkan kabin lebih lapang, pengendalian stabil, dan efisiensi energi.

LEPAS Indonesia resmi memulai penjualan LEPAS L8 di pasar otomotif nasional. Simak harga dan garansi lengkapnya di sini.

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