Lepas Masa Lalu, Jaguar Rilis Sedan Listrik Ultramewah Tanpa Kaca Belakang

jpnn.com - Jaguar akhirnya melepas masa lalunya, mematikan mesin pembakaran internal (ICE), lalu melangkah ke era baru lewat sedan listrik terbaru Type 01.

Langkah tersebut bukan cuma soal ganti mesin, tetapi pernyataan sikap terutama untuk takhta pasar ultra-luxury.

Bentuk produksinya masih membawa napas futuristik dari konsep Type 00, tetapi kini hadir dalam format empat pintu yang lebih fungsional.

Gril tradisional khas Jaguar sudah ditinggal. Wajah depannya kini tampil bersih lewat panel tertutup dengan aksen air intake gloss-black di bagian bawah.

Dari samping, siluetnya kelihatan tegas. Garis bahu tinggi dipadu atap rendah (low-slung), pelek besar, gagang pintu yang rata dengan bodi, serta port pengisian daya yang kontras di fender depan.

Satu hal yang paling menarik: Type 01 sama sekali tak punya kaca belakang, mirip pendekatan Polestar 4.

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Pandangan ke belakang sepenuhnya diserahkan pada layar digital ClearSight Rear View Display.

Kabinnya pun dijamin tak terasa mengurung berkat panoramic glass roof ekstra luas di bagian atas.