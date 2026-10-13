Lepas Operasi Jaring Wallacea, Kanwil Bea Cukai Papua Awasi Impor Ilegal & Ekspor SDA

jpnn.com, JAYAPURA - Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua bersama Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Sorong melepas Operasi Jaring Wallacea pada Jumat (9/10).

Operasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai guna melindungi masyarakat, khususnya di wilayah Papua, dari peredaran barang impor ilegal serta mencegah ekspor ilegal kekayaan alam Indonesia.

Kepala Kanwil Bea Cukai Khusus Papua Encep menyampaikan Operasi Jaring Wallacea merupakan langkah penting dalam memperkuat pengawasan dan menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai pelindung masyarakat.

“Operasi Jaring Wallacea merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi community protector, khususnya untuk melindungi masyarakat Papua dari masuknya barang impor ilegal serta mencegah pengeluaran kekayaan alam Indonesia secara ilegal," kata Encep.

Encep menegaskan pihaknya terus berupaya memperkuat pengawasan agar sumber daya alam (SDA) Indonesia terlindungi dan kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui operasi ini, Bea Cukai memperkuat pengawasan terhadap aktivitas lalu lintas barang, baik yang masuk ke wilayah Indonesia maupun yang akan dikirim ke luar negeri.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta mendukung perlindungan kepentingan nasional.

Wilayah Papua sendiri memiliki posisi strategis dengan karakteristik geografis yang membutuhkan pengawasan secara optimal.