Lepas Pamer Mobil Konsep Terbaru, Desain Terinpirasi Macan Tutul, Misterius

jpnn.com, WUHU - Lepas memperkenalkan mobil konsep Aura untuk pertama kalinya di dunia dalam acara Global Elegance Night di Wuhu, Tiongkok pada Kamis (22/10).

Mobil konsep itu menampilkan evolusi filosofi desain Leopard Aesthetics yang menggabungkan karakter macan tutul, proporsi elegan, dan teknologi pencahayaan yang khas.

Chief Designer Lepas Ivan Dulanovic mengungkapkan keanggunan bukan sekadar dekorasi, melainkan karakter yang tercermin melalui ketenangan dan kepercayaan diri.

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"Aura memiliki pendekatan tersebut diwujudkan melalui tiga karakter utama, yaitu elegan, percaya diri, dan misterius," ungkap Ivan dalam siaran persnya, Sabtu (24/10).

Inspirasi macan tutul itu terlihat pada proposi kendaraan, termasuk jarak sumbu roda yang panjang, overhang pendek, serta postur bodi lebar yang memberikan kesan kokoh dan stabil.

Garis bahu yang tegas merepresentasikan kekuatan otot macan tutul, sedangkan lekukan bodi hingga karakter lampu depan menghadirkan kesan elegan sekaligus misterius.

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Permukaan bodi yang terinspirasi dari porselen turut memperkuat karakter desain Aura. Mobil itu memadukan volume yang tegas dengan garis yang halus.

Saluran udara terintegrasi mengikuti kontur bodi untuk menyatukan fungsi aerodinamika dan estetika.