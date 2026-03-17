Lepas Peserta Mudik Gratis Pemprov Sumsel di Stasiun Kertapati, Wagub Cik Ujang Berpesan Ini

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Wagub Sumsel) Cik Ujang secara resmi melepas peserta program Mudik Gratis Lebaran 1447 Hijriah menggunakan moda transportasi kereta api di Stasiun Kertapati, Palembang, Selasa (17/3) pagi.

Program ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumsel Selatan bersama Dinas Perhubungan Sumsel, Bank Sumsel Babel, dan PT Kereta Api Indonesia.

Wagub Cik Ujang dalam kesempatan itu menyampaikan pesan kepada para pemudik agar selalu mengutamakan keselamatan serta menjaga ketertiban selama perjalanan menuju kampung halaman.

“Selamat datang dan selamat jalan kepada para calon pemudik tujuan Lubuklinggau dan Provinsi Lampung. Semoga perjalanan berjalan lancar, aman, dan semua bisa sampai ke tujuan dengan selamat,” kata Wagub Cik Ujang.

Dia mengatakan mudik gratis ini merupakan salah satu program tahunan Pemprov Sumsel yang telah lima kali dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ingin pulang kampung saat Lebaran.

Menurut Wagub Cik Ujang, program tersebut juga menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pada program kali ini, terdapat delapan gerbong kereta tujuan Provinsi Lampung dan tujuh gerbong tujuan Lubuklinggau–Lahat.

Layanan mudik gratis tersebut diberangkatkan pada 16 hingga 17 Maret 2026.

“Alhamdulillah penumpangnya banyak dan memang sangat diharapkan masyarakat. Kami berharap adanya mudik gratis ini dapat membantu mengurangi kemacetan saat musim mudik Lebaran,” ujar Wagub Cik Ujang.