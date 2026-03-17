Lepas Ratusan Perantau Pulkam, Ibas: Negara Hadir Bantu Masyarakat Lewat Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) secara resmi membuka dan melepas program 'Mudik Gratis Bersama Mas Ibas 2026' bertajuk 'Mudik Aman, Silaturahmi Makin Nyaman'.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 500 perantau asal Pacitan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek, yang difasilitasi untuk pulang ke kampung halaman alias pulkam dengan aman dan nyaman di momen Ramadan dan Idulfitri.

Ibas dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program mudik gratis yang membantu meringankan beban masyarakat.

“Negara hari ini hadir untuk sama-sama kita kawal, pemerintahan hari ini hadir untuk sama-sama kita dukung agar segala sesuatu yang dipikirkan dan dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat luas,” kata Ibas dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Ibas juga menyampaikan negara hadir untuk memastikan tidak ada masyarakat yang sulit dan susah di saat kehidupan yang tidak mudah ini.

"Negara juga harus mengulurkan tangannya untuk memberikan kemurahan hati dan kepedulian yang salah satunya melalui mudik gratis untuk bertemu masyarakat, keluarga, dan hadir di kampung halaman tercinta,” lanjut Ibas.

Lulusan S3 IPB University itu juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan program ini, yakni Bank Mandiri, BRI, dan PT Antam, seraya mendoakan agar sinergi tersebut terus berlanjut.

“Insyaallah, apa yang menjadi cara untuk kita berkolaborasi memudahkan masyarakat, kita doakan perusahaan-perusahaan tersebut semakin sehat, semakin sukses, semakin maju sehingga acara-acara seperti ini dapat berulang di tahun-tahun berikutnya,” ucap Ibas.