Lepas Status Duda, Anji Resmi Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Anji melepas status dudanya dengan menikahi seorang perempuan bernama Dena Desy.

Pelantun Dia itu resmi menikahi kekasih hatinya tersebut pada Minggu (24/5).

Momen bahagia itu dibagikan oleh salah satu rekan dekatnya melalui Instagram.

Dari video tersebut, momen akad nikah itu berjalan dengan khidmat dan lancar.

Adapun prosesi ijab kabul berjalan lancar dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 2.452.026.

Penghulu pun membacakan kalimat akad sambil menggenggam tangan Anji, yang kemudian dijawab dengan lantang oleh penyanyi 47 tahun tersebut.

"Saya terima nikah dan kawinnya Desmiliana Ariana binti Robert Simanungkalit dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ujar Anji melalui video di Instagram story Putra Siregar, dikutip Minggu.

Seusai ijab kabul, penghulu lantas menanyakan keabsahan pernikahan tersebut kepada para saksi.