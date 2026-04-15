Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, BNI Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung prestasi bulu tangkis nasional.
Kali ini, komitmen tersebut diwujudkan dengan mengantarkan tim nasional Indonesia berlaga di ajang Thomas Cup 2026 dan Uber Cup 2026 yang akan digelar di Denmark pada 24 April hingga 3 Mei 2026.
Seremoni pelepasan atlet berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2026), yang dihadiri Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran, jajaran pengurus, serta mitra strategis, termasuk BNI yang telah lama mendukung pembinaan bulu tangkis nasional.
Sebanyak 20 atlet terbaik Indonesia akan berlaga membawa semangat Merah Putih.
Di Thomas Cup, Indonesia diperkuat pemain-pemain unggulan, seperti Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, serta ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri.
Sementara di Uber Cup, Putri Kusuma Wardani dan Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi bagian dari skuad yang diharapkan mampu memberikan hasil terbaik.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, dukungan terhadap tim nasional bukan sekadar partisipasi, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.
"BNI percaya prestasi olahraga adalah cerminan daya saing bangsa. Karena itu, kami tidak hanya hadir saat momentum kompetisi, tetapi juga konsisten mendukung proses pembinaan atlet sejak usia dini hingga level elite," ujar Okki.
BNI melepas tim nasional Indonesia yang akan berlaga di ajang Thomas Cup 2026 dan Uber Cup 2026
