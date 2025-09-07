Lestari Memorial Park Selenggarakan Acara ChaoDo: Merajut Doa, Tradisi, dan Kebersamaan

jpnn.com, TANGERANG - Suasana khidmat menyelimuti Lestari Memorial Park ketika ratusan keluarga berkumpul dalam acara ChaoDo, sebuah tradisi doa bersama untuk menghormati leluhur yang telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Tionghoa.

Acara sembahyang Chao Du 2025 yang dipimpin oleh Suhu Shi Jia Faci Fashi dari Mongolia berlangsung secara khidmat dan meriah.

Sejak pagi, keluarga yang hadir mulai memadati area persemayaman dengan membawa dupa, persembahan, dan perlengkapan doa. Dengan penuh hormat, mereka mengikuti prosesi yang diawali dengan doa bersama, penyalaan dupa, hingga persembahan simbolis untuk para leluhur.

Baca Juga: Keluarga Mari Elka Pangestu Relokasi Makam Orang Tua ke Lestari Memorial Park Tangerang

Setiap langkah dilakukan dengan penuh penghayatan, mencerminkan nilai bakti dan rasa syukur yang diwariskan turun-temurun.

Lebih dari sekadar ritual, ChaoDo juga menghadirkan nuansa kebersamaan yang hangat. Setelah prosesi doa, keluarga saling berinteraksi, berbagi kisah, dan mempererat ikatan antar-generasi. Bagi banyak peserta, acara ini menjadi pengingat bahwa penghormatan kepada orang tua dan leluhur tidak hanya melalui doa, tetapi juga dengan menjaga hubungan baik antar-sesama keluarga.

Lingkungan Lestari Memorial Park yang hijau, asri, dan tertata rapi semakin menambah kekhusyukan acara. Fasilitas modern yang nyaman membuat keluarga dapat menjalankan tradisi leluhur dalam suasana damai, jauh dari hiruk pikuk kota.

Vice President Lestari Memorial Park Johanes menyampaikan ChaoDo bukan sekadar ritual, tetapi perayaan nilai luhur: bakti, penghormatan, dan kebersamaan.

"Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari momen penuh makna ini, sekaligus menyediakan ruang yang mendukung pelestarian tradisi budaya dan spiritual masyarakat,” ujarnya.