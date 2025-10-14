Lestari Moerdijat: Generasi Muda Harus Perkuat Bingkai NKRI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan pentingnya penguatan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda dan membangkitkan semangat Sumpah Pemuda.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Lestari pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di depan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) 2025 bertema Peran Mahasiswa dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Keadilan dan Kesadaran Hukum di Indonesia, di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/10).

"Pergerakan di dunia biasanya diinisiasi dan dimotori oleh para pemuda dan NKRI tidak akan lahir bila tidak ada gerakan para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928," kata Lestari.

Sejumlah pejanbat hadir pada acara tersebut mulai dari Taufik Basari (Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI), Abu Rizal Biladina (Ketua DPM UI), dan civitas akademika Universitas Indonesia.

Nilai-nilai kebangsaan yang mampu membangun semangat persatuan dalam mewujudkan NKRI, menurut Lestari, harus mampu secara konsisten diamalkan oleh generasi muda dalam keseharian.

Sebab, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya untuk memecah belah suatu bangsa di saat ini juga masih terus ada.

"Sejumlah wilayah di dunia, termasuk Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman perpecahan yang dipicu munculnya konflik di sejumlah daerah," ujar Rerie.

Oleh karena itu, Rerie mengimbau bingkai NKRI harus terus kokoh dengan membangun kesadaran kebangsaan setiap anak bangsa, antara lain melalui Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.