Lestari Moerdijat Ingatkan Pentingnya Dukungan Masyarakat dalam Pengobatan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan gerakan kemanusiaan sangat penting ditumbuhkan dalam upaya membangun dukungan masyarakat pada proses pengobatan kanker.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara Talkshow Project 24: 24Hrs Boxing Padding Marathon dalam rangka open donasi untuk penderita kanker anak yang diselenggarakan bersama Benih Baik dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) di Jakarta, Jumat (31/10).

"Dalam menjalani proses pengobatan kanker yang panjang, para penderita dan keluarganya tidak boleh lengah dan lelah," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Rerie sapaan akrab Lestari yang juga survivor kanker payudara itu mengapresiasi program 24Hrs Boxing Padding Marathon yang dilakukan Patrick Winata ini.

Menurut Rerie, langkah mendukung pengobatan kanker saat ini merupakan keharusan, sehingga upaya tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai cara.

"Selain itu, meski akses pengobatan kanker saat ini sudah lebih baik, proses pengobatan kanker yang panjang membutuhkan sarana pendukung lainnya, seperti rumah singgah," kata Rerie.

Anggota Komisi X DPR itu berpendapat keberadaan rumah singgah sangat penting bagi pasien kanker dalam menjalani pengobatan.

"Selain bisa sebagai tempat belajar bagi para penderita kanker dalam memahami prosedur pengobatan, rumah singgah juga mampu mendorong kepedulian dalam meningkatkan kualitas pengobatan kanker di tengah masyarakat," ujar Rerie yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem. (mrk/jpnn)



