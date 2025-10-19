Lestari Moerdijat Sebut Pendampingan Psikologis Diperlukan dalam Pengobatan Kanker
jpnn.com, KUDUS - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan mengatasi kecemasan dalam proses pengobatan kanker bukan hanya merupakan pekerjaan rumah bagi individu dan komunitas penyintas yang memberi pendampingan bagi penderita, tetapi juga para pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikannya pada Seminar Kanker Payudara bertema 'Melepas Cemas, Menyambut Harapan Strategi Mental bagi Penyintas Kanker Payudara' di Universitas Muria Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (19/10).
"Kami, para penyintas sedang berjuang melalui berbagai diskusi untuk membuat rencana kerja nasional dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan nonklinis, dalam hal ini permasalahan psikologis yang muncul dalam proses pengobatan kanker," ungkap Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Minggu (19/10).
Menurut Lestari yang juga penyintas kanker payudara itu, upaya mengatasi permasalahan nonklinis dalam pengobatan kanker harus menjadi perhatian bersama.
Rerie yang akrab disapa berpendapat upaya pendampingan psikologis dalam proses pengobatan kanker harus didorong untuk menjadi salah satu agenda prioritas untuk direalisasikan.
"Karena, kerap kali kecemasan dialami penderita kanker saat menjalani pengobatan. Padahal, munculnya cemas bagi penderita kanker bisa menjadi tambahan beban yang bisa memperparah dan menghambat proses pengobatannya," jelas Rerie.
Anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu menegaskan mengupayakan kualitas hidup yang baik dalam proses pengobatan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup penderita dan penyintas kanker.
"Upaya pendampingan psikologis sangat diperlukan sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas hidup pasien kanker dan keluarganya," ujar Rerie.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat hadir dalam Seminar Kanker Payudara bertema 'Melepas Cemas, Menyambut Harapan Strategi Mental bagi Penyintas Kanker Payudara'
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lestari Moerdijat Dorong Guru Kembangkan Deep Learning untuk Tingkatkan Kemampuan Anak
- Buka Kejuaraan Pencak Silat, Ibas: Persaudaraan dan Persatuan adalah Identitas Bangsa
- Waka MPR Tekankan Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di ESG Now Award 2025
- Di Seminar Nasional, Waka MPR Tegaskan Pemuda & Perempuan Inisiator Proses Pembangunan
- Waka MPR Eddy Soeparno Sebut ICCF 2025 akan Rumuskan Aksi Nyata Hadapi Krisis Iklim
- Prabowo Sebut Korupsi Sulit Diatasi seperti Kanker Stadium Akhir