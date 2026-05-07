menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Lestarikan Warisan Dayak, Pelajar SMKN 2 Palangka Raya Belajar Menjawet

Lestarikan Warisan Dayak, Pelajar SMKN 2 Palangka Raya Belajar Menjawet

Lestarikan Warisan Dayak, Pelajar SMKN 2 Palangka Raya Belajar Menjawet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ratusan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Palangka Raya mengikuti pelatihan menjawet. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Palangka Raya mengikuti pelatihan menjawet.

Menjawet sendiri seni menganyam rotan tradisional khas suku Dayak yang kini mulai langka.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 2 Palangka Raya, Theresia Zusfenti, mengungkapkan ada sekitar 100 siswa dari 22 kelas (X dan XI) yang ikut serta.

Baca Juga:

Kegiatan ini menjadi langkah nyata sekolah dalam menjaga warisan nenek moyang agar tidak lekang dimakan zaman.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa. Apalagi kami memiliki mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK), jadi sangat sinkron," ujar Theresia kepada awak media, Kamis (7/5).

Menurut Theresia, pelatihan ini bukan sekadar pengenalan budaya. Pihak sekolah membidik kemandirian siswa agar memiliki jiwa kewirausahaan setelah lulus nanti.

Baca Juga:

"Ini sejalan dengan semboyan SMK, yakni BMW: Bekerja, Melanjutkan studi, atau Berwirausaha," tegasnya.

Rahmati, salah satu siswa kelas X, mengaku bangga bisa mempelajari kerajinan yang mulai jarang ditekuni generasi sebayanya.

Ratusan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Palangka Raya mengikuti pelatihan menjawet

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI