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Lesti Kejora & Asila Maisa Diperiksa soal Laporan Rizky Billar, Ditanyai 25 Pertanyaan

Lesti Kejora & Asila Maisa Diperiksa soal Laporan Rizky Billar, Ditanyai 25 Pertanyaan
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Lesti Kejora (kiri), Asila Maisa, Kuasa Hukum Rizky Billar, Sadrakh Seskoadi (kedua dari kanan), dan Rizky Billar (kanan) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pedangdut Lesti Kejora dan penyanyi Asila Maisa telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (11/8).

Masing-masing memberikan keterangan tambahan ke penyidik selama kurang lebih 1,5 jam.

Kuasa hukum Rizky Billar, Sadrakh Seskoadi mengatakan Lesti Kejora dan Asila Maisa masing-masing ditanyai sekitar 25 pertanyaan.

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Dia lantas menjelaskan terkait agenda pemeriksaan terhadap dua selebritas tersebut.

"Lesti Kejora dengan Asila hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan sekaligus ada sedikit konfirmasi dan berita acara klarifikasi terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh Rizky Billar terhadap beberapa akun yang belakangan memang sudah kami ketahui bersama telah membuat sebuah pemberitaan yang tidak benar ya," ujar Sadrakh Seskoadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa.

Dia menuturkan bahwa Lesti Kejora dan Asila Maisa diperiksa secara terpisah.

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Dalam kesempatan yang sama, Lesti Kejora mengatakan bahwa pertanyaan yang diberikan seputar laporan Rizky Billar.

"Ya, mengkonfirmasi, mengkonfirmasi ini saja apa yang sudah dilaporkan oleh Kakak (Billar) bahwa semua yang ada diposting oleh YouTube, beberapa platform ya, beberapa akun, bahwa semua itu tuh tidak benar," ucap Lesti Kejora.

Pedangdut Lesti Kejora dan penyanyi Asila Maisa telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (11/8).

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