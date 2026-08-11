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Lesti Kejora dan Asila Maisa Jadi Saksi terkait Laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya

Lesti Kejora dan Asila Maisa Jadi Saksi terkait Laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya
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Rizky Billar bersama Lesti Kejora dan Asila Maisa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Lesti Kejora dan Asila Maisa menjalani pemeriksaan terkait laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa (11/8).

Adapun Lesti Kejora bersama suaminya, Rizky Billar tiba di Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya, Sadrakh Seskoadi.

Putri Ramzi, Asila Maisa juga tiba bersamaan dengan kedatangan pasangan selebritas itu di Polda Metro Jaya.

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Kedatangan Lesti Kejora dan Asila Maisa ke Polda Metro Jaya ternyata guna memberikan keterangan tambahan.

"Jadi hari ini kedatangan dari Lesti Kejora dan Asila untuk melengkapi keterangan tambahan yang tadi disampaikan Mas Rizky Billar," ujar Sadrakh Seskoadi..

Dia mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah menjalani pemeriksaan.

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"Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan karena kebetulan sudah ditunggu oleh rekan penyidik. Jadi mungkin kami akan menyampaikan keterangan setelah selesai," kata Sadrakh Seskoadi.

Sebelumnya, Rizky Billar melaporkan enam akun sosial media yang diduga mebyebarkan isu dirinya berselingkuh dengan Asila Maisa.

Pedangdut Lesti Kejora dan Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya.

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