Lesti Kejora Hamil Anak Ketiga, Begini Kondisi dan Usia Kandungan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil anak ketiga.

Dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini, dia kemudian mengungkap usia kehamilannya.

"Sudah jalan 6 bulan," kata Lesti Kejora yang didampingi oleh suaminya, Rizky Billar.

Rizky Billar lantas memberi penjelasan soal kondisi Lesti Kejora yang sedang mengandung anak ketiga.

Dia memastikan bahwa keadaan Lesti Kejora baik-baik saja, sesuai pemeriksaan dokter.

"Yang pasti, kami selalu konsultasi ke dokter, aman mengenai keamanan, jadi enggak usah khawatir," tambah Rizky Billar.

Adapun Rizky Billar dan Lesti Kejora mengumumkan kabar bahagia tersebut pertama kali melalui video yang diunggah di Instagram.

Dalam video tersebut, Rizky Billar terlihat bermain bola dengan anaknya, Levian.