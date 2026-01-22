menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Lesti Kejora Istirahat dari Panggung Hiburan, Ini Alasannya

Lesti Kejora Istirahat dari Panggung Hiburan, Ini Alasannya

Lesti Kejora Istirahat dari Panggung Hiburan, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Instagram/lestikejora

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora memutuskan untuk istirahat dari aktivitas di dunia hiburan untuk sementara waktu.

Keputusan tersebut harus diambil lantaran dirinya harus mempersiapkan diri menjelang proses melahirkan anak ketiga.

"Teman-teman, aku mau istirahat dulu menjelang lahiran. Doakan mudah-mudahan lahirannya lancar," ungkap Lesti Kejora melalui video yang diunggah akun leslarinside di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Istri Rizky Billar itu mengaku sebenarnya masih ingin beraktivitas untuk beberapa waktu ke depan.

Akan tetapi, Lesti Kejora harus mempertimbangkan masukan dari Rizky Billar.

"Sebenarnya jujur aku mah masih ingin berkegiatan tapi aku disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran," jelas pelantun Sekali Seumur Hidup itu.

Baca Juga:

Lesti Kejora kemudian memohon doa menjelang persiapan persalinan anak ketiga.

Dia berharap bisa diberi kelancaran ketika melahirkan buah hati ketiga dari hasil pernikahan dengan Rizky Billar.

Penyanyi dangdut Lesti Kejora memutuskan untuk istirahat dari aktivitas di dunia hiburan untuk sementara waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI