Lesti Kejora Jalani Pemeriksaan, Rizky Billar Bilang Begini

Lesti Kejora dan Rizky Billar didampingi kuasa hukum, Sadrakh Seskoadi di Polda Metro Jaya, Rabu (8/10/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Billar turut mendampingi istrinya, Lesti Kejora menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Dia mengatakan bahwa Lesti Kejora sudah bersikap kooperatif dan menjalankan semua aturan yang berlaku.

"Tinggal nanti bagaimana ke depannya, mohon doakan saja semoga semua berjalan dengan baik dan semua cepat selesai urusannya," ungkap Rizky Billar dilansir Antara.

Penyanyi dangdut Lesti Kejora menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

"Alhamdulillah, ya berjalan dengan lancar. Pertanyaannya banyak sekali dan lumayan lama," beber Lesti Kejora.

Selama pemeriksaan, istri Rizky Billar itu dicecar sekitar 27 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Lesti Kejora pun berharap kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

