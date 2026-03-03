Lesti Kejora Melahirkan Anak Ketiga, Rizky Billar Ungkap Reaksi Putra Sulung

menu
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pasalnya suami istri itu baru saja dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan pada 23 Februari 2026.

Rizky Billar mengungkap bagaimana reaksi putra sulungnya, Muhammad Levian Al-Fatih Billar ketika melihat adiknya yang baru lahir.

"Excited banget, senang banget," kata Rizky Billar di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pria berusia 30 tahun itu menyebut bahwa anak keduanya, Leshia Tivana Billar juga sudah mengerti mengenai kehadiran adik.

Menurutnya, putri pertamanya itu mulai memahami bahwa kini telah menjadi seorang kakak.

"Bukan cuma Abang L, yang masih satu tahun pun sudah mulai mengerti kalau dia, sekarang seorang kakak," tuturnya.

Rizky Billar pun mengungkap bagaimana reaksi putra sulungnya, Muhammad Levian Al-Fatih Billar ketika melihat adiknya tersebut.

