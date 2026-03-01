Lesti Kejora Pilih Istirahat dari Panggung Hiburan seusai Melahirkan

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Lesti Kejora memutuskan untuk rehat sementara dari panggung hiburan seusai melahirkan anak ketiga.

Kabar itu dibenarkan oleh kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi, yang juga mewakili Rizky Billar.

Dia mengatakan bahwa langkah ini diambil agar Lesti dapat fokus memulihkan kondisi pascamelahirkan.

"Proses melahirkan cukup menyita energi, yang terpenting saat ini adalah sehat terlebih dahulu,” ujar Sadrakh, baru-baru ini.

Sebelumnya, Lesti juga sempat mengungkapkan ingin mengurangi aktivitasnya menjelang kelahiran anak ketiga.

"Sebenarnya masih ingin berkegiatan, tetapi disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran,” tulis Lesti dalam unggahannya.

Diketahui, Lesti Kejora melahirkan anak ketiga pada Senin (23/2). Dia melahirkan bayi perempuan.

Kabar kelahiran anak ketiga itu disampaikan langsung oleh Rizky Billar, melalui akunnya di Instagram.