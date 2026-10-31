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Letda Jihad Tewas Tertembak di Gudang Senjata Kopassus, Brigjen Donny Pastikan Proses Hukum

Letda Jihad Tewas Tertembak di Gudang Senjata Kopassus, Brigjen Donny Pastikan Proses Hukum
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Letda Inf AG (berbaju kuning), tersangka kasus meninggalnya Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah menjalani proses hukum, Jumat (30/10/2026). (ANTARA/HO-Dispenad)

jpnn.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono memastikan proses hukum tetap berjalan dalam kasus Letda Inf. Jihad Ahmad Al-Rasyid tewas tertembak di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Brigjen Donny menyebut proses hukum terhadap Letda Inf. AG sebagai tersangka dalam insiden itu masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami memastikan penanganan perkara itu berjalan secara objektif, transparan, dan profesional," kata Donny, Jumat (30/10/2026).

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Penetapan tersangka terhadap Letda Inf. AG dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan penyelidik Denpom Kopassus bersama unsur terkait.

Penyidik juga telah memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan rekaman CCTV, serta memeriksa keterangan dari sejumlah saksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam prosedur pengosongan senjata api.

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Tersangka Letda Inf. AG diduga mengokang pistol tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi kamar peluru, sementara jari yang bersangkutan berada di area pelatuk.

Dalam kasus ini, rekaman CCTV turut menjadi barang bukti.

Brigjen TNI Donny Pramono pastikan proses hukum di kasus Letda Inf. Jihad Ahmad Al-Rasyid tewas tertembak di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus.

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