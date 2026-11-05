Letkol Anwar Dudi Firmansyah Gugur dalam Misi Karhutla, Begini Sosok Almarhum
jpnn.com - DUKA menyelimuti rumah keluarga Letkol Cpn (Anumerta) Anwar Dudi Firmansyah di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.
Bendera kuning terpasang di gang depan Puskesmas Pelindung Hewan sebagai penanda rumah duka perwira TNI AD.
Anwar gugur dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 HA-5235 di Perairan Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).
Dia merupakan salah satu kru helikopter milik TNI AD yang membawa delapan orang, termasuk pilot.
Dalam insiden tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan lima lainnya selamat.
Pantauan di rumah duka, Kamis (5/11), sejumlah karangan bunga mulai berdatangan.
Karangan bunga tersebut berasal dari sejumlah petinggi TNI, di antaranya Panglima TNI, KSAD, Pangkostrad, serta pejabat TNI lainnya.
Anwar gugur saat menjalankan tugas misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah bersama dua anggota TNI lainnya.
Rumah duka Letkol Anwar Dudi Firmansyah di Bandung diselimuti kesedihan setelah perwira TNI AD itu gugur dalam kecelakaan helikopter saat misi karhutla.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Helikopter Kecelakaan Saat Misi Pemadaman Karhutla, 2 Kru Meninggal Dunia
- Perkuat Penanganan Dampak Karhutla, Elnusa Petrofin Pasok Alat Medis untuk Kalsel
- Menhut Pasang Plang di Kawasan Bekas Karhutla Demi Cegah Aktivitas Ilegal
- Hubungan dengan Negara Tetangga Terdampak Kebakararan Karhutla, ASEAN Bisa Apa?
- PKSS Salurkan Bantuan Masker KN95 & Susu Steril untuk Palangka Raya
- Baznas Bazis DKI Hadirkan Layanan Kesehatan Bersama untuk Warga Terdampak Karhutla