Letkol Anwar Dudi Firmansyah Gugur dalam Misi Karhutla, Begini Sosok Almarhum

jpnn.com - DUKA menyelimuti rumah keluarga Letkol Cpn (Anumerta) Anwar Dudi Firmansyah di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.

Bendera kuning terpasang di gang depan Puskesmas Pelindung Hewan sebagai penanda rumah duka perwira TNI AD.

Anwar gugur dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 HA-5235 di Perairan Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

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Dia merupakan salah satu kru helikopter milik TNI AD yang membawa delapan orang, termasuk pilot.

Dalam insiden tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan lima lainnya selamat.

Pantauan di rumah duka, Kamis (5/11), sejumlah karangan bunga mulai berdatangan.

Karangan bunga tersebut berasal dari sejumlah petinggi TNI, di antaranya Panglima TNI, KSAD, Pangkostrad, serta pejabat TNI lainnya.

Anwar gugur saat menjalankan tugas misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah bersama dua anggota TNI lainnya.