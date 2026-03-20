Letkol Marinir Edy Effendi Dorong Gen Z Lebih Kritis di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Letkol Marinir Edy Effendi kini makin dikenal sebagai figur inspiratif di media sosial.

Lewat konten yang dibagikannya, dia konsisten menyampaikan pesan motivasi dan edukasi yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Di tengah kesibukannya sebagai perwira TNI Angkatan Laut, Edy Effendi memanfaatkan platform digital untuk menjangkau Gen Z.

Dia kerap mengajak anak muda untuk tetap semangat, tidak mudah menyerah, dan berani mengejar cita-cita di tengah tantangan zaman.

Perwira kelahiran Padang, Sumatera Barat ini merupakan alumni Sepa PK TNI angkatan VII tahun 2000.

Saat ini, dia menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan Pendidikan 1 Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) yang berbasis di Tanjung Uban, Kepulauan Riau.

Perannya sebagai pendidik militer sejalan dengan aktivitasnya di media sosial.

“Saya terlibat langsung dalam proses mendidik para siswa prajurit agar menjadi prajurit yang tangguh dan tidak mudah menyerah,” ujar Letkol Marinir Edy Effendi, dalam keterangannya, Jumat (20/3).